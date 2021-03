'Vorig jaar 500 visa voor Aziatische koks, ondanks langdurig gesloten horeca'

Nederland heeft vorig jaar 500 visa verstrekt aan Aziatische koks, die gebruikmaakten van een speciale regeling om hier in restaurants te komen werken. Dat melden Trouw en de Groene Amsterdammer op basis van onderzoek van journalistiek platform Investico.

Omdat de horeca vanwege de coronamaatregelen een groot deel van het jaar gesloten was, zitten veel van hen zonder werk. Een ander deel wordt uitgebuit en krijgt maar een fractie betaald van wat hun is toegezegd.

In 2019 stelde de Tweede Kamer een regeling in om Aziatische restaurants in staat te stellen makkelijker koks uit Azië aan te nemen. De restaurants konden maar moeilijk Nederlands personeel vinden. Als er geen Nederlandse of Europese kok beschikbaar is, mag een Aziatische kok hier twee jaar aan de slag.

Daklozenopvang

De koks betalen vaak een flink bedrag aan een tussenpersoon om hier aan een baan te komen. Maar als ze drie maanden zonder werk zitten, wat vanwege de coronacrisis veelvuldig gebeurt, verloopt hun werkvergunning en moeten ze terug naar huis.

Dat kunnen velen van hen echter niet betalen, omdat ze zich in de schulden hebben gestoken om naar Nederland te komen. Vervolgens zijn sommigen in de daklozenopvang beland, schrijven Trouw en de Groene Amsterdammer.

Een deel van de koks die nog wel werk hebben, wordt uitgebuit. De koks maken lange werkdagen en moeten een groot deel van hun uitbetaalde loon terugbetalen aan hun baas, die tegelijkertijd loonsubsidie ontvangt van de overheid.