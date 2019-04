Ruimere regeling om Aziatische koks aan te nemen

Minister Koolmees maakt het Aziatische restaurants gemakkelijker om gespecialiseerde koks van buiten Europa te halen. Hij breidt het quotum uit van 1500 naar 2300, en verlengt de duur van de werkvisa's voor Aziatische koks van één naar twee jaar.

De maatregel moet een oplossing bieden voor het structurele tekort aan koks die gespecialiseerd zijn in Aziatische gerechten. Er waren al tijdelijke regelingen, maar die bleken niet voldoende om het probleem aan te pakken.

Koolmees is "heel blij" dat hij nu kan garanderen dat restaurants goed personeel kunnen inhuren. Voorwaarde is wel dat zij geen goede kok in de EU kunnen vinden.