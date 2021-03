Grote vervuilers bieden hulp bij behalen klimaatdoelen, als kabinet faciliteert  

Tennet en de Gasunie willen niet langer wachten met de uitbreidingsplannen voor de noodzakelijke infrastructuur, maakten ze vandaag bekend. Zo kondigt Tennet aan de elektriciteitsinfrastructuur aan te gaan leggen om zo'n zes extra windparken op zee aan te sluiten op het stroomnetwerk, via de Eemshaven, de Tweede Maasvlakte en Borssele. De Gasunie start met het geschikt maken voor waterstof van een deel van de gasinfrastuctuur naar de grote industrieclusters.

Carolien Gehrels -voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam- is tegenwoordig de voorvrouw van het industriedeel van het klimaatakkoord. Zij bracht vanochtend de industrie, netbeheerders en wetenschappers bij elkaar voor 'het aanbod' aan de politiek.

Gehrels spreekt van een vliegwieleffect als overheid en industrie de handen ineenslaan om het klimaatbeleid aan te scherpen. "Als bijvoorbeeld de Gasunie de waterstofinfrastructuur voor de industrieclusters in Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland en Limburg aanlegt kunnen ook auto's, huizen en kantoren van die infrastructuur gebruikmaken."

Zij denkt dat de industrie ervoor kan zorgen dat een nieuw kabinet de aangescherpte klimaatdoelen voor 2030 kan halen: "Ja, onder voorwaarde dat de infrastructuur op orde is, de overheid in sommige gevallen voor voorfinanciering zorgt en er een gelijk speelveld is voor bedrijven in Europa."

Er zit nog een andere kant aan het aanbod, zo laat Gehrels weten. Grote bedrijven als Shell, Dow en DSM opereren wereldwijd en kunnen hun geld ook elders investeren als het in Nederland niet opschiet.