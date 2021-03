Dit is waarom het (geblokkeerde) Suezkanaal zo belangrijk is

Even leek het erop dat het probleem was opgelost, maar dat bleek niet het geval: het Suezkanaal, een van de belangrijkste waterwegen ter wereld, is na drie dagen nog steeds geblokkeerd. Het grote containerschip dat klem ligt maakt het voor andere schepen in beide richtingen onmogelijk om door te varen. Waarom is het Suezkanaal zo belangrijk?

Het antwoord is simpel: het kanaal, dat tussen het vasteland van Afrika en het Egyptische schiereiland Sinaï ligt, is essentieel voor de wereldhandel. Het verbindt de Middellandse Zee met de Rode Zee en is daarmee een belangrijke waterweg voor schepen die vanuit Azië naar Europa varen, en vice versa.

Schepen winnen met een route via het Suezkanaal veel tijd. "Het is heel makkelijk: je vaart via het Suezkanaal of je gaat via het zuiden, helemaal om Afrika heen. Dat kost je meer dan 5000 kilometer extra", zei Lars Jensen, ceo van SeaIntelligence Consulting, tegen persbureau Associated Press.

Zo'n 12 procent van de wereldhandel wordt via het Suezkanaal vervoerd, denk bijvoorbeeld aan goederen, voedsel en brandstof. Op dagelijkse basis gaat dat om goederen met een waarde van ruim 9 miljard euro. Jaarlijks varen er in totaal bijna 20.000 schepen door het kanaal.

Wat is er gebeurd?

Het enorme containerschip Ever Given is mogelijk vast komen te zitten door een zandstorm en harde wind. Het was vanuit China onderweg naar de Rotterdamse haven. Aan boord zijn zo'n 20.000 containers. Het 400 meter lange schip ligt nu overdwars in het Suezkanaal. Dat is problematisch, omdat het kanaal op die plek ongeveer 300 meter breed is. Andere schepen kunnen er dus niet door.