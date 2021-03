VS veroordeelt rakettests Noord-Korea, sanctiecommissie V-raad bijeen

De Verenigde Staten vinden dat Noord-Korea "destabiliserend" bezig is door na een pauze van een jaar opnieuw raketten te testen. Dat liet het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS vanavond weten, nadat Noord-Korea eerder op de dag twee exemplaren van een nieuw type ballistische raket had gelanceerd. Afgelopen weekend werden ook al raketten afgevuurd.

De objecten raakten volgens Noord-Korea een doel op 600 kilometer afstand, nabij Japan. Volgens Zuid-Korea en Japan was de afstand kleiner; zo'n 450 kilometer. Deskundigen zeggen dat het gaat om een verbeterde versie van de KN-23-raket, die nu een zwaardere kop van 2,5 ton heeft gekregen. Deze ballistische raket zou Noord-Korea ontwikkeld hebben om een precisieaanval uit te kunnen voeren op Zuid-Korea.

Analisten vermoeden ook dat Noord-Korea met de tests Washington onder druk wil zetten om de sancties op het land te verlichten. Het regime van Kim Jong-un heeft het economisch zeer zwaar door alle sancties van de VS en de Verenigde Naties. Onder de vorige president Donald Trump leek er toenadering te komen tussen de VS en Noord-Korea, maar die bleef uiteindelijk uit.

Sanctiecommissie

Op verzoek van de VS komt morgen de sanctiecommissie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bij elkaar. Dat betekent dat Washington diplomatiek niet te hoog van de toren willen blazen. De sanctiecommissie bijeen roepen is een trede lager op de diplomatieke ladder dan een zitting van de Veiligheidsraad met de ambassadeurs.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangegeven "open te staan voor diplomatie, op voorwaarde dat die uiteindelijk leidt tot denuclearisering". Dat maakt de kans klein dat Noord-Korea op Bidens woorden ingaat. Noord-Korea wil juist ten koste van alles zijn kernwapens behouden, omdat het ervan overtuigd is dat het Amerika daarmee kan afschrikken om het land ooit binnen te vallen.

Biden zei ook dat Noord-Korea de meest prangende kwestie in zijn buitenlandbeleid is. Na zijn aantreden zou er via verschillende kanalen tevergeefs geprobeerd zijn diplomatiek contact te leggen met Noord-Korea.