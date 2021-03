'Amerikanen zoeken toenadering tot Noord-Korea, zonder succes'

Amerikaanse diplomaten hebben sinds halverwege vorige maand via verschillende kanalen contact gezocht met Noord-Korea. Dat zegt een anonieme bron binnen de regering van president Biden tegen persbureau Reuters. Volgens de bron heeft Pyongyang niet gereageerd op de toenadering.

De Amerikanen zouden onder meer via vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties contact hebben opgenomen.

De VS maakt zich nog altijd zorgen over de ontwikkeling van kernwapens door de Noord-Koreanen. Komende week brengen minister Blinken van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse defensieminister Austin een bezoek aan Zuid-Korea en Japan. De verwachting is dat het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal en het raketprogramma van het land hoog op de agenda staan.

Schurk

Volgens de regering-Biden is er al meer dan een jaar geen diplomatiek contact geweest tussen de VS en de Noord-Koreanen, ondanks eerdere ontmoetingen tussen toenmalig president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Biden noemde Kim in zijn verkiezingscampagne "een schurk die ik alleen wil ontmoeten als hij toezegt zijn nucleaire activiteiten terug te schroeven". Minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft eerder gesuggereerd dat Noord-Korea mogelijk onder druk kan worden gezet met extra sancties.