Hermitage 'heeft kontje nodig' en start inzamelingsactie

Directeur Annabelle Birnie liep vanmorgen nog door de verlaten zalen van de Hermitage. In het donker stonden de imposante harnassen te wachten op publiek. Een kwetsbaar boek was uit voorzorg dichtgeslagen nu er toch geen bezoekers zijn om het te bewonderen.

Twee weken was de tentoonstelling Romanovs in de ban van de ridders afgelopen december open, toen het Amsterdamse museum dicht moest vanwege de nieuwe lockdown. "De harnassen glimmen volop. Maar het staat er toch wat troosteloos bij zonder mensen."

Nu, na 100 dagen sluiting, begint het museum een inzameling om de tekorten weg te werken die door de coronacrisis zijn ontstaan. Het is voor het eerst dat een groot museum een actie opzet om geld te op te halen.

"Na een jaar van langdurige lockdowns zonder bezoekers, is het moment aangebroken dat we om uw hulp moeten vragen", schrijft het museum, dat zonder subsidie draait. "De hulp van iedereen die van de Hermitage houdt. Met een gift, hoe klein of groot ook."

Vliegende start

"We hebben een kontje nodig", zegt directeur Birnie. "De coronacrisis duurt voort en de bodem komt in zicht. We hebben al moeten bezuinigen en een kwart van een personeel laten gaan. Daarom zijn we gaan kijken wat er nodig is om straks weer een vliegende start te maken."

Een miljoen euro hoopt de Hermitage in te zamelen tussen nu en 1 mei. "Dat is een fors bedrag, maar daarmee willen we ook aantonen dat het echt nodig is."

Doordat het museum geen subsidie ontvangt, viel tijdens de lockdown het grootste deel van de inkomsten uit tickets en de museumwinkel weg. "We zijn gewend onze broek op te houden", legt Birnie uit, "maar hoe langer het duurt hoe precairder het wordt."

'Alle zeilen bijzetten'

Het is een beeld dat Janneke Visser van de Museumvereniging herkent. "Corona hakt erin. Musea zijn steeds vaker afhankelijk van eigen inkomsten en daardoor extra kwetsbaar. Ze moeten met smalle beurzen werken."

Vorig jaar zijn er drie musea gesloten, en in een enquête gaf rond de jaarwisseling bijna een derde van de musea aan nog hoogstens voor een jaar vertrouwen in het voortbestaan te hebben. Visser: "Dat getal is het afgelopen jaar stabiel gebleven, wat betekent dat de noodsteun hielp. Maar die steunt loopt eind juni af en wat er daarna gebeurt weet niemand. We hopen dat het kabinet snel perspectief geeft op steun vanaf 1 juli."

In afwachting daarvan riepen verschillende musea al op geld te schenken. "Bij veel musea krijg je als je een kaartje reserveert ook de optie om een donatie te doen. En ik weet dat er ook musea zijn met bordjes 'Zou u willen doneren?'"

Online zijn ook verschillende campagnes gestart. Het Airborne Museum in Oosterbeek heeft prominent een oproep op de voorpagina, het Van Gogh Museum eveneens. "Zonder bezoekers hebben we nauwelijks inkomsten. We hebben je steun hard nodig." Het Maritiem Museum in Rotterdam moet ook "alle zeilen bijzetten" en heeft een knop voor een tikkie op de website.

Verslaafd

Birnie is blij met de eerste reacties op haar verzoek. "We hebben al de eerste berichten ontvangen van de mensen die ons een hart onder de riem willen steken en er komen ook donaties binnen. Ik ben verslaafd aan de bankapp op mijn telefoon, ik kijk constant wat er binnenkomt."

Toch is volgens haar de echte oplossing het weer versoepelen van de coronamaatregelen. "De protocollen zijn op orde en we hopen dat we met sneltesten snel weer open kunnen. We zien er allemaal naar uit om weer bezoekers te ontvangen en kunst te laten zien."