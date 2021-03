Oeigoeren in het buitenland doelwit Chinese hackers

Oeigoeren in de West-Chinese regio Xinjiang en in landen als Turkije, Kazachstan, de Verenigde Staten, Syrië, Australië en Canada zijn aangevallen door hackers in China. Dat heeft Facebook bekendgemaakt.

De hackers creëerden nep-Facebookaccounts en websites om Oeigoeren te verleiden op links te klikken. Als ze dat deden konden de hackers toegang krijgen tot de computers en mobiele telefoons van hun slachtoffers. Onder de ongeveer 500 slachtoffers zijn Oeigoerse activisten, journalisten en dissidenten.

Onderzoekers van Facebook zeggen dat het spoor leidde naar twee technologiebedrijven in China. Een directe link met de Chinese Communistische Partij werd niet gevonden, maar FireEye, een beveiligingsbedrijf dat aan het onderzoek meedeed, zegt ervan overtuigd te zijn dat de Chinese regering weet had van de operatie.

Facebook heeft de accounts offline gehaald en de Oeigoerse slachtoffers op de hoogte gesteld dat hun gegevens mogelijk zijn buitgemaakt.

De Oeigoeren, een islamitische minderheid in China, worden in Xinjiang massaal opgesloten in straf- en detentiekampen, waar ze volgens getuigenissen en mensenrechtenorganisaties worden gemarteld, verkracht, gesteriliseerd en geïndoctrineerd. Peking spreekt van 'heropvoedingskampen' en ontkent dat sprake is van grove mensenrechtenschendingen.

Onlangs stelde de Tweede Kamer vast dat China zich schuldig maakt aan genocide. Het kabinet wil die term niet gebruiken en spreekt van grootschalige mensenrechtenschendingen.

