Kamer steunt uitblijven versoepelingen: risico's zijn te groot

"Er is niet een 'magic formula' om te zorgen dat het in parken rustig blijft", zegt Rutte. "Het is aan burgemeesters om parken te sluiten als het te druk wordt. Want dat kunnen we gewoon niet hebben, ook niet in het paasweekeinde."

Kritiek krijgt het kabinet wel op het verschuiven van de avondklok en de uitleg daarover. Vanaf 31 maart gaat de avondklok niet meer om 21.00 uur in maar om 22.00 uur. Eerder zei Rutte nog dat een avondklok later dan 21.00 uur 'veel minder effectief' zou zijn. Hoe zit het dan dat dat nu verschuift, wilden partijen weten.

21.00 uur als begintijd zou volgens Rutte nog steeds beter geweest zijn, maar het kabinet heeft ook geluisterd naar het Veiligheidsberaad en de politie, die zeggen dat de handhaving steeds lastiger wordt als het later donker wordt. PVV-leider Wilders herhaalde zijn kritiek dat er er "geen greintje van bewijs is" dat de avondklok iets oplevert.

Oppositiepartijen PVV en Forum voor Democratie hekelden het uitblijven van versoepelingen. De partijen vinden dat de terrassen gewoon weer open moeten omdat de kans op besmetting in de openlucht gering zou zijn. De PVV diende ook een voorstel in om te Keukenhof weer te openen, dat niet op steun van een meerderheid kan rekenen.

Dat leidde tot een debat tussen Forum voor Democratie, D66 en ChristenUnie: