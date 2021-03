Experts over coronapersconferentie: 'Stop met beloftes doen'

De verantwoordelijkheid moet volgens Van den Putte meer bij alle Nederlanders worden gelegd. "Tijdens het bekendmaken van het latere tijdstip van de avondklok was het goed geweest om te herhalen dat iedereen zich dan ook wel aan de ándere regels moet houden: was je handen, maximaal één persoon op bezoek, houd voldoende afstand."

De boodschap moet zijn dat de maatregelen blijven bestaan totdat ze niet meer nodig zijn en dat dat ligt aan het eigen gedrag, vindt Van den Putte. "Ons gedrag is de weg naar versoepeling, daar moet je iedereen van overtuigen."

Beeld met data laten zien

Je zou op de persconferentie de belangrijkste plaatjes met data kunnen delen. Duursma: "Dan zeg je: dit is de situatie en dit de routekaart. We moeten het nu doen met alleen maar gesproken taal. Ik denk dat beeld wel zou wel helpen, nu is het meer van hetzelfde".

Stamsnijder betwijfelt dat. "Ga je je beleid beargumenteren met cijfers, dan heb je de kans dat die cijfers helemaal ontleed gaan worden. Dan gaat het over gelijk hebben of gelijk krijgen. De vraag is: vertel je wat mensen begrijpen of ga je feiten overbrengen die ze niet in context kunnen plaatsen?"