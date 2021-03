Politieoptredens bij coronademonstraties Amsterdam kostten 5,5 miljoen euro

De politieoptredens bij demonstraties op het Museumplein in Amsterdam de afgelopen weekenden hebben bij elkaar ruim 5,5 miljoen euro gekost. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door persbureau ANP, dat de cijfers had gevraagd.

De politie moest sinds 17 januari elf keer optreden op het Museumplein, waar honderden mensen samenkwamen voor demonstraties en zogenoemde koffiedrink-acties.

Geen extra uitgaven

De kosten voor de grootschalige politie-inzet zijn geen extra uitgaven, maar gaan volgens de politie uitsluitend ten koste van ander politiewerk. "Het werk dat iemand bij de mobiele eenheid of de aanhoudingseenheid doet, is een neventaak. Die inzet gaat dus logischerwijs ten koste van iets anders, bijvoorbeeld werk in de wijk, in de basisteams, de noodhulp, of werk aan politieonderzoeken."

De kosten worden berekend aan de hand van het aantal politiemensen dat wordt ingezet, en hoeveel uur zij aan het werk zijn. De acties van afgelopen weekend kostten samen zo'n 1,4 miljoen euro. Toen kwam het zowel zaterdag als zondag tot een treffen met de politie, en werden er meer dan tweehonderd mensen aangehouden.