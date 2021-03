Arrestatie vanwege livestream waarin acteurs jongen vragen penis te tonen

De Amsterdamse politie heeft een 22-jarige man aangehouden die is betrokken bij een livestream waarin een jongen werd gevraagd om zijn geslachtsdeel te laten zien, tegen betaling. De verdachte is vermoedelijk acteur Bilal Wahib, onder meer bekend van de serie Mocro Maffia.

De man wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno. De politie noemt geen naam, maar geeft alleen de leeftijd en woonplaats van de verdachte vrij. Daaruit valt af te leiden dat het om de 22-jarige Wahib gaat.

In de livestream is ook acteur Oussama Ahammoud (20) te zien. Na het aanbieden van geld liet de jongen zijn piemel zien.

De politie Amsterdam onderzoekt de beelden en bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. "We hebben deze zaak nu in onderzoek", aldus de woordvoerder.

De politie zegt op Twitter dat de zaak bij de zedenpolitie ligt: