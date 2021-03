Online platform BackMe verwijdert account van Vizier op Links

De eigenaar van het online platform BackMe heeft het account verwijderd van Vizier op Links, een radicaal-rechts actieplatform. De afgelopen dagen was er veel te doen om stickers en pamfletten die werden bezorgd op verschillende huisadressen. De BackMe-eigenaar neemt nadrukkelijk afstand van de intimidaties en angst die het platform verspreidt.

Historicus en universitair docent migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden Bouras trof zondag een sticker van het platform op haar deur aan. "Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links", stond erop vermeld.

Zij en ook een aantal andere opiniemakers worden "in de gaten gehouden" door het anoniem opererende Vizier Op Links. Onbekend is welke persoon of personen hier achter zitten.

Anoniem content plaatsen

Ook BackMe-oprichter en eigenaar Ahmed Aarad oprichter zegt niet te weten wie de mensen achter Vizier op Links zijn. Dat is ook juist de insteek van zijn platform. In een verklaring laat hij weten dat het account is geschrapt, omdat het handelt in strijd met de bedoelingen van het platform.

BackMe biedt de mogelijkheid om anoniem content te plaatsen, waar de gebruikers voor moeten betalen. Ook Vizier op Links deed dat. Aarad krijgt sinds het nieuws over de stickers een storm van kritiek over zich heen, maar hij ontkent ten stelligste dat hij zelf inhoudelijk iets te maken heeft met Vizier op Links.

"Ons platform is opgericht om mensen een stem te geven en een inkomen om van te kunnen leven, niet om mensen te intimideren of om angst te zaaien en geweld te stimuleren", zegt Aarad.

"Vizier op Links heeft zichzelf bij ons geregistreerd om op die manier donaties binnen te kunnen halen voor geplaatste artikelen", schrijft Aarad. Zijn bedrijf hanteert een open deur-policy: iedereen is welkom zolang mensen zich aan de wet houden en aan de voorwaarden.

Vrijheid van meningsuiting

Toch is er wel uitgebreid gesproken over het toelaten van Vizier op Links, dat ook nog een eigen website en een twitteraccount heeft. "Na veel discussie kwamen we tot het besluit om toch toegang te geven tot ons platform. Omdat we niet politiek stelling willen nemen en niet willen oordelen op basis van onze persoonlijke voorkeur of afkeur. Iemand weigeren voordat er wat is gepubliceerd, past niet in ons beleid."

BackMe heeft internationale ambities. Doel is om een platform te bieden voor journalisten, opiniemakers en kunstenaars, ook in landen waar niet of nauwelijks sprake is van vrijheid van meningsuiting of persvrijheid, zoals Iran, Wit-Rusland, Turkije, Iran en China.

Om anonimiteit te garanderen kan er met bitcoins worden betaald. Vizier op Links was de eerste gebruiker die dat deed.

Enkele tientallen donateurs

Vizier op Links reageerde aanvankelijk niet op vragen over de verantwoordelijkheid voor de stickers. Toen bleek dat er mensen werden geïntimideerd besloot Aarad de stekker eruit te trekken.

Later kwam er wel een reactie van de contactpersoon, maar die was niet bevredigend, zegt Aarad. "Hij gaf toe dat de stickers door hem waren gemaakt en verspreid, maar hij nam niet de verantwoordelijkheid voor het plakken van de stickers."

Aarad schat dat Vizier op Links zo'n 30 donateurs heeft weten te verzamelen via het platform.