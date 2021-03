Protest Myanmar kost meisje (7) per ongeluk het leven, ze is niet de eerste

Bij de protesten tegen de militaire junta in Myanmar is een 7-jarig meisje om het leven gekomen. Ze is het jongste slachtoffer dat is gevallen tijdens de bloedige confrontaties in het land, die begin februari begonnen.

Het meisje zat bij haar vader op schoot in hun huis in Mandalay, de tweede stad van Myanmar, toen een kogel door het huis vloog. Militairen hadden het op haar vader gemunt, zegt de zus van het meisje tegen lokale media, maar raakten de verkeerde.

Steeds vaker kindslachtoffers

Het gebeurt steeds vaker dat kinderen het slachtoffer worden van rondvliegende kogels. Gisteren kwamen in dezelfde stad twee tieners om het leven, de 14-jarige Tun Tun Aung en de 15-jarige Zaw Myo Htet.

Tun Tun Aung wilde wat drinkwater voor zijn moeder gaan halen, toen hij bij de voordeur van zijn huis werd geraakt. Zaw Myo Htet was aan het werk in een theewinkel, toen een kogel hem raakte.

"Ik ben diepbedroefd", zegt de moeder van Zaw Myo Htet emotioneel bij de kist van haar zoon. "Dit leger heeft mijn zoon op brute wijze vermoord. Ik wil hen vermoorden, zoals ze mijn zoon hebben vermoord."