Rijksmuseum Twenthe koopt alsnog werk John Constable

Het Rijksmuseum Twenthe in Enschede heeft door een eenmalige subsidie van het Rijk alsnog een kunstwerk van de Britse kunstenaar John Constable kunnen kopen. Het museum werd in 2018 voor miljoenen euro's opgelicht door internetcriminelen bij een eerdere aankooppoging.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een bedrag van 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de aankoop, schrijft demissionair minister Engelshoven (D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Rekeningnummer in Hongkong

Het Twentse museum wilde het werk A View of Hampstead Heath: Child's Hill, Harrow in the Distance uit 1824, al in 2018 kopen van een Londense kunsthandelaar. Na maandenlange onderhandelingen per e-mail kwamen de twee partijen tot een koopovereenkomst. Het museum zou 2,85 miljoen euro betalen voor het werk.

Het museum kreeg per mail een rekeningnummer in Hongkong waarnaar ze het miljoenenbedrag moesten overmaken. Na de transactie bleek dat een rekening te zijn van criminelen.