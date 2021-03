Formatie dag 5: Iedereen kijkt naar VVD en D66

"Ik ben niet aan zet", zei CDA-leider Wopke Hoekstra toen hij uit de Stadhouderskamer op het Binnenhof kwam, waar de verkenners kantoor houden. Hij wees erop dat het CDA vier zetels verloren heeft afgelopen woensdag. Het ligt volgens hem niet voor de hand dat hij aanschuift bij een "liberaal motorblok".

Toch zouden VVD en D66 de christendemocraten er graag bij hebben. Rutte noemde het CDA al eerder zijn "favoriete regeringspartner". Om in de buurt van een meerderheid te komen zijn de 15 zetels van die partij waarschijnlijk noodzakelijk.

Over rechts met JA21

Na zijn gesprek met Jorritsma en Ollongren opperde Rutte nadrukkelijk de mogelijkheid van een coalitie met JA21, de partij van Joost Eerdmans, die ontstaan is als afsplitsing van Forum voor Democratie.

Een coalitie van VVD, D66, CDA en JA21 levert een nipte meerderheid van 76 zetels op in de Tweede Kamer. En ook in de Eerste Kamer levert de partij een flink aantal zetels, via de van Forum afgescheiden Groep Nanninga.

"Dus we moeten serieus kijken naar JA21", zei Rutte. "Maar goed; we kennen die partij verder niet, dus we moeten onderzoeken waar ze nu precies voor staan." Zijn collega Kaag van D66 ziet het niet zo gauw gebeuren dat er een coalitie komt met JA21. Ze wees erop dat die partij onder meer uit de euro wil stappen.