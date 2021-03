Oververhitte huizenmarkt: deze mensen wijken uit naar een plan B

Huizenruil via Facebook

Alper Sedit (21), werkt in de beveiliging. Hij probeert door middel van huizenruil een geschikte woning te krijgen voor zichzelf en zijn verloofde. Hij woont in Oss in een ruime huurwoning, maar zou graag in Den Bosch of Rosmalen willen wonen. "Daar ben ik opgegroeid, die omgeving mis ik. Bovendien wil ik dichter bij mijn familie wonen. Gezien de wachttijden voor een sociale huurwoning dacht ik: misschien werkt dit sneller."

Niet alleen voor zichzelf lijkt het ruilen van een woning Sedit een goede keuze. "Ik wil mensen ook blij maken: ruilen lijkt me ideaal daarvoor. Ik lever een huis spic en span aan en misschien doen anderen dat ook. Ik denk dat ik best een kans heb dat dit gaat werken."

Sedit probeert van woning te ruilen via een Facebookpagina. Het is de eerste keer dat hij op deze manier aan een huis probeert te komen. "Ik sta er positief in: het is zelf kiezen en kijken. Wat scheelt is dat er onderling ervaringen worden gedeeld. We zullen het zien."

Betaalbare tiny house

Het kopen van een woning in de huidige markt is ook geen optie voor Elwy te Grotenhuis (57), buschauffeur in de Achterhoek. Zij laat een chalet bouwen, een soort tiny house, in een buurtschap waar zij permanent mag wonen. "Na mijn scheiding in 2019 woonde ik tijdelijk op een camping. Ik besefte daar hoe weinig ik eigenlijk nodig had om in te leven."