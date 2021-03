Italië legt weer schip Sea Watch aan de ketting na redding migranten

Schepen van Sea Watch worden vaker op last van de Italiaanse autoriteiten aan de ketting gelegd. Twee weken geleden bepaalde een rechter in Palermo dat een ander schip, de Sea Watch 4, niet langer vastgehouden hoeft te worden. Ook dat schip had volgens de inspectie een aantal gebreken.

Ondertussen dobbert een andere hulpschip, de Ocean Viking van de Franse ngo SOS Méditerranée, met 116 geredde drenkelingen op de Middellandse Zee. De organisatie zegt ondanks vier aanvragen geen toestemming te krijgen ergens aan te meren. Doordat er slecht weer op komst is, vreest SOS Méditerranée voor de gezondheid van de bemanning en migranten.