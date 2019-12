Reddingsschip Sea-Watch 3 gaat verder onder Duitse vlag

Het reddingsschip Sea-Watch 3 vaart niet langer onder Nederlandse vlag. De hulporganisatie heeft het schip ingeschreven in het vlaggenregister van Duitsland. De organisatie zegt er niet genoeg vertrouwen in te hebben dat Nederland zijn verantwoordelijkheden voor het schip serieus neemt.

Volgens Sea-Watch is Nederland er medeverantwoordelijk voor om, na een reddingsoperatie, te zorgen dat de opgepikte passagiers zo snel mogelijk in een veilige haven van boord kunnen. Deze verplichting voor vlaggenstaten zou zijn vastgelegd in internationale verdragen. Maar als de Sea-Watch 3 een beroep deed op Nederland werd er herhaaldelijk niet gereageerd.

In januari was Nederland wel bereid om zes mensen op te nemen die door de Sea-Watch 3 waren opgepikt. Maar toenmalig staatssecretaris Harbers benadrukte dat dat puur uit humanitaire redenen was, en dat Nederland dit in de toekomst niet meer gaat doen.

Migratiebeheersing

Ook verwijt Sea-Watch de Nederlandse overheid dat die niets onderneemt nu de Italiaanse autoriteiten de Sea-Watch 3 beletten om weer uit te varen. Volgens de organisatie gebeurt dit zonder enige juridische grond. Nederland zou migratiebeheersing belangrijker vinden dan het redden van mensen op zee.

Sea-Watch heeft ook klachten over de communicatie met de overheid, die zeer stroef zou verlopen. "Sea-Watch wordt het werk onder Nederlandse vlag bewust onmogelijk gemaakt", stelt de organisatie.

De hulporganisatie registreerde de Sea-Watch 3 ruim twee jaar geleden onder Nederlandse vlag, vanwege het zogenoemde 'open armen-beleid' dat toen werd gevoerd.