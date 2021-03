Rutte wil 'serieus kijken' naar JA21, Kaag noemt het 'moeilijk voorstelbaar'

"D66 is een logische deelnemer vanwege hun overwinning, CDA willen we er ook graag bij en daarna wordt het even zoeken." Dat zei VVD-partijleider Rutte na zijn gesprek met verkenners Jorritsma en Ollongren in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof.

De twee verkenners voeren vandaag en morgen hun eerste gesprekken met de leiders van de partijen die in de nieuwe Tweede Kamer komen. De verkenners moeten in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn voor een nieuw kabinet.

Omdat VVD en D66 bij de verkiezingen van woensdag als grootste partijen uit de bus kwamen en allebei zetelwinst boekten, is het breed gedeelde gevoel dat die partijen het voortouw moeten nemen in de formatie.

JA21?

Rutte sluit niet uit een poging te wagen met nieuwkomer JA21 om aan de benodigde meerderheid te komen in de Tweede Kamer. Vooral omdat die partij een flink aantal zetels in de Eerste Kamer heeft, overgestapte oud-FVD-leden. "Dus we moeten serieus kijken naar JA21, maar goed we kennen die partij verder niet, dus we moeten onderzoeken waar ze nou precies voor staan."

De combinatie VVD-D66-CDA-JA21 zou in de Tweede Kamer op 76 zetels uitkomen. De VVD-leider noemde ook het voortzetten van de huidige coalitie met de ChristenUnie als optie. "We hebben heel goed samengewerkt." Deze combinatie zou uitkomen op 78 zetels.

D66-leider Kaag, die na Rutte aan de beurt was, zei dat ze vooral naar de inhoud wilde kijken. "Het is in deze fase belangrijk om te kijken wat iedereen wil bereiken in dit land."

Op de vraag of JA21 daar wat D66 betreft bij past, antwoorde ze dat dat "moeilijk voorstelbaar" lijkt. "Ik heb altijd gezegd dat ik wil kijken naar progressief", voegde Kaag daaraan toe.

Over een coalitie met de linkse partijen PvdA en GroenLinks zei Rutte eerder dat dat niet zijn eerste keus was. "Maar wij hebben 35 zetels, dus wij kunnen niet in ons eentje beslissen."