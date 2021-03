Frankrijk en Duitsland veroordelen Ankara om opzeggen verdrag geweld tegen vrouwen

In Istanbul en andere plekken in Turkije gingen vrouwen de straat op om te demonstreren tegen het besluit van president Erdogan. Daarbij gebruikten ze de slogan: "Trek het besluit terug, implementeer het verdrag!" Eén van de demonstrerende vrouwen is de dertigjarige Dilan Akyuz. Persbureau AP sprak haar: "We zijn erg kwaad. We kunnen het niet aan als zelfs nog maar één vrouw omkomt. Onze tolerantie hiervoor is weg."

Bij de demonstratie in Istanbul was veel politie aanwezig maar onlusten bleven uit. Een vrouw met een megafoon riep: "Je kunt miljoenen vrouwen niet opsluiten in hun huis. Je kunt ze niet weghalen van de straten en de pleinen!"

Bekijk hier beelden van demonstratie: