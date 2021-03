Vrouw uit Wuhan wil Chinese overheid aanklagen: 'Ik wil gerechtigheid voor mijn dochter'

Haar 24-jarige dochter werkte als dataspecialist bij technologiebedrijf Huawei in Shenzhen. Half januari werd ze opgenomen in het Xieheziekenhuis in Wuhan, één van de betere ziekenhuizen in de regio. Kort daarvoor was ze gediagnosticeerd met borstkanker, al voelde ze zich volgens Yang toen nog kerngezond. In de dagen na de eerste chemokuur ontwikkelt ze koorts. Ook andere familieleden raken besmet met de dan nog onbekende longontsteking.

Geen openheid

Al in december meldden de eerste patiënten zich bij de ziekenhuizen in Wuhan met vergelijkbare verschijnselen: koorts, stevige hoest en ademhalingsproblemen. Voor zover bekend wordt het genoom van het coronavirus op 27 december voor het eerst in een lab vastgelegd. De autoriteiten worden gewaarschuwd, maar die besluiten de informatie niet te delen met het volk. "Als ik had geweten dat er sprake was van een epidemie, had ik haar nooit naar het ziekenhuis laten gaan", vertelt de geëmotioneerde Yang.

China stelde bij monde van partijbaas en president Xi Jinping altijd "open, transparant en verantwoordelijk" te hebben opgetreden. Maar in diezelfde periode wordt dokter Li Wenliang, die later zelf aan de gevolgen van het virus komt te overlijden, berispt voor het verspreiden van geruchten. In een WeChat-groep wilde hij zijn collega's waarschuwen voor een sars-achtig virus. Burgerjournalisten worden gearresteerd. Op 3 januari meldt het Chinese RIVM de uitbraak bij de Wereldgezondheidsorganisatie, maar openheid komt er dan nog niet.

Laboratoria wordt opgeroepen monsters van patiënten te vernietigen, meldde de Chinese financiële nieuwssite Caixin eerder. Volgens China ging het om een 'voorzorgsmaatregel' voor 'ongeautoriseerde' labs. Op 14 januari zeggen gezondheidsfunctionarissen in een besloten bijeenkomst dat mens-op-mensbesmettingen mogelijk zijn, maar die informatie wordt niet gedeeld met de buitenwereld.

'Ze kwamen handen tekort'

De grote volksverhuizing voor Chinees Nieuwjaar is dan in volle gang, geplande feesten kunnen tot dan toe doorgaan. Tot 20 januari, twee weken nadat de informatie bij de autoriteiten bekend was, als topepidemioloog Zhong Nanshan op de staatstelevisie vertelt dat het virus inderdaad overdraagbaar is van mens op mens. Drie dagen later gaat eerst Wuhan, later de hele provincie Hubei op slot. "Er waren zoveel patiënten, de medici konden het niet aan", vertelt een hevig geëmotioneerde Yang.

Verdriet en woede wisselen elkaar af. "Er was vrijwel niets te eten of te drinken. Ze kwamen handen tekort, mijn dochter lag urenlang in haar eigen poep", zegt Yang. Twee weken na de eerste koortsverschijnselen overlijdt haar dochter. Yang, die er zelf weer bovenop krabbelt maar vastzit in een centrale quarantainefaciliteit, hoort het pas twee weken later. Haar man weet het al wel, maar durft haar het slechte nieuws in eerste instantie niet te vertellen.