Partijleider BBB onder vuur om oude tweets, zelf spreekt ze van een haatcampagne

Partijleider Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) zegt dat er op de sociale media een haatcampagne tegen haar is begonnen na haar discussie met Sylvana Simons van Bij1, gisteren in het praatprogramma Jinek.

In de nasleep werden op sociale media oude tweets van Van der Plas uit 2013 opgediept over de Gaypride en over Zwarte Piet. In een tweet uit augustus 2013 laat Van der Plas zich kritisch uit over de uitdossing van deelnemers aan de Gaypride. In de boodschap op Twitter uit december 2013 legt ze een verband tussen Nelson Mandela en Zwarte Piet.

"Er wordt gesuggereerd dat ik homofoob ben. Ik werp dit verre van mij", aldus Van der Plas.

Lees hier de letterlijke tekst uit de tweets uit 2013: