CDA-partijvoorzitter Ploum stapt op na verkiezingsnederlaag

Aanleiding is de teleurstellende uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen, afgelopen woensdag. Het CDA zakt van de huidige 19 naar hoogstwaarschijnlijk 15 zetels. De partij is nu niet meer de derde, maar de vierde partij van het land.

"Het resultaat was niet waar wij op hoopten. Het was een grote teleurstelling", zei Ploum.

Er is intern veel kritiek op de verkiezingscampagne van het CDA. De door het partijbestuur georganiseerde lijsttrekkersverkiezing in de zomer verliep chaotisch. CDA-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge won nipt van CDA-Kamerlid Omtzigt, die zich tot veler verrassing ook kandidaat had gesteld. Vervolgens ontstond er twijfel over de stemprocedure.

In december werd CDA-minister van Financiën Wopke Hoekstra aangewezen als nieuwe leider. Ook zijn campagne verliep niet smetteloos. Hij kreeg veel kritiek dat hij de coronaregels negeerde door te gaan schaatsen met Sven Kramer in het Thiaf stadion. Over zijn gevoel van timing ontstond ook twijfel toen hij, middenin de coronacrisis, het CDA-plan voor het inkorten van de WW lanceerde.

Ploum noemt het proces "weerbarstig". Bij de lijstrekkersverkiezingen haperde bijvoorbeeld de stemcomputer. "Dat kan niet. Alles bij alles ben ik eindverantwoordelijk." Ploum was zes jaar partijsecretaris en twee jaar voorzitter. "Ik stap nu op met pijn in mijn hart".