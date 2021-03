Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) aangesteld als verkenners

Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) gaan als verkenners de mogelijkheden voor een nieuw kabinet onderzoeken. Dat heeft Kamervoorzitter Khadija Arib bekendgemaakt na overleg met de fractievoorzitters van alle partijen die gisteren in de Tweede Kamer zijn gekozen.

VVD en D66 kwamen als grootste partijen uit de bus en haalden allebei zetelwinst. Daarom zullen zij het voortouw nemen bij de kabinetsformatie. Tot nu toe was het gebruikelijk dat alleen de grootste partij een verkenner levert, maar vanwege de forse winst van D66 is gekozen voor twee verkenners.

Jorritsma is oud-vicepremier en minister van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken. Ze zit nu in de Eerste Kamer voor de VVD en is daar fractievoorzitter. Ollongren is op dit moment vicepremier in het demissionaire kabinet en minister van Binnenlandse Zaken. Daarvoor was ze wethouder in Amsterdam en onder premier Rutte de hoogste ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken.

Arib zei dat de twee uiterlijk 30 maart verslag moeten uitbrengen van hun bevindingen. Dat is de laatste dag dat de oude Tweede Kamer vergadert. Waarschijnlijk zullen zij dan adviseren wie er als informateurs moeten worden aangesteld.