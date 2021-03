Op vakantie naar China? Dat kan alleen met Chinees vaccin

China hervat het uitgeven van visa aan reizigers uit tientallen landen, maar alleen als zij zijn gevaccineerd met een Chinees vaccin. In veel landen zijn prikken uit China echter niet goedgekeurd.

Reizigers met een vaccin uit een ander land dan China mogen (nog) niet naar binnen, ook niet als de prik door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is goedgekeurd. Daar komt mogelijk wel verandering in.

In Nederland is geen enkel Chinees vaccin goedgekeurd. Ze zijn hier ook niet verkrijgbaar. De grenzen van China waren voor Nederlanders het afgelopen jaar formeel niet dicht, maar praktisch iedereen werd buiten de deur gehouden, behalve diplomaten en sommige zakenlieden.

Twintig landen

Chinese ambassades in zo'n twintig landen maakten deze week meer bekend over inreizen; de beperkingen verschillen per land. Tot dusver opende China de deuren voor reizigers uit onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, India, Australië en Thailand.

Dat betekent bijvoorbeeld dat reizigers uit Thailand, waar wordt geprikt met een Chinees vaccin, wel in aanmerking komen voor een visum, maar reizigers uit Australië niet.

China maakte niet bekend waarom het bepaalde reizigers wel, en andere niet accepteert. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende gisteren op een persconferentie dat de maatregel was bedoeld om af te dwingen dat meer landen Chinese vaccins gaan gebruiken.

Het Aziatische land stuurt aan op nul coronagevallen. Ook kleine uitbraken staat China niet toe. Dat kan alleen worden volgehouden met strenge testvereisten en quarantaines voor de mensen die mogen inreizen.

Reisbubbel

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zit China al een jaar grotendeels op slot voor buitenlanders. Maar hervatting van niet-essentiële reizen is essentieel voor economisch herstel.

Sommige landen spreken onderling een zogenoemde reisbubbel af. Dat betekent dat inwoners van beide landen heen en weer kunnen reizen zonder twee weken in quarantaine te moeten. Ook worden er afspraken gemaakt over wederzijds erkende vaccinatiepaspoorten.

China heeft inmiddels vijf coronavaccins goedgekeurd, drie daarvan zijn ook naar het buitenland verspreid. Voor de eigen bevolking, maken autoriteiten geen gebruik van buitenlandse vaccins.