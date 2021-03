Ook in Nederland discussie over veiligheid van vrouwen: 'Onbewust let je toch altijd op'

Gemeenten hebben ook geprobeerd straatintimidatie met lokaal beleid aan te pakken. In 2017 stelden Amsterdam en Rotterdam een 'sisverbod' in. Via de Algemene Plaatselijke Verordening werden sissen, uitschelden, naroepen, achternalopen en om seks vragen, verboden. Maar de maatregelen bleken in de praktijk onhoudbaar.

Amsterdam stelde het uitdelen van boetes uit, omdat de regels niet voor iedereen duidelijk zouden zijn. In Rotterdam werden wel een aantal boetes uitgedeeld, maar ze hielden voor het gerechtshof geen stand, omdat het verbod tegen de vrijheid van meningsuiting inging. Ook maakt de Rotterdamse bepaling niet voldoende duidelijk waar de grens ligt tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag. Dat is volgens het gerechtshof nodig volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Nieuw wetsvoorstel

Om het landelijk te regelen, ligt er nu een nieuw wetsvoorstel. In deze nieuwe versie van het 'sisverbod' wordt ook een het verschil gemaakt tussen hoe de opmerking wordt opgevat en hoe deze wordt bedoeld. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, riskeert de dader een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een boete van maximaal 8700 euro.

Stop Straatdiscriminatie heeft meegedacht met het opstellen ervan en is blij dat er nu landelijk beleid komt. Critici zeggen dat zo'n wet moeilijk te handhaven is, maar volgens Feenstra gaat het vooral om het signaal wat hiermee wordt afgegeven. "Hiermee wordt het niet langer meer een individueel probleem. Als het niet in de wet wordt opgenomen, blijven vrouwen rondlopen met het idee dat het überhaupt geen zin heeft om aangifte te doen", zegt Feenstra.

De Eerste en Tweede Kamer moeten nog in debat over het wetsvoorstel. Omdat de meeste partijen voorstander van de wet zijn, is de kans groot dat deze wordt aangenomen. Een definitieve beslissing wordt eind 2021 verwacht.