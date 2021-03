Miljoenen coronakilo's erbij, maar over sport hoor je de politiek nauwelijks

Er zijn, zou je zeggen, inmiddels wel genoeg alarmbellen afgegaan en het belang van sport wordt dus ook wel onderstreept in Den Haag, maar toch prijkt het onderwerp niet bovenaan de to-do-lijstjes bij de politieke partijen.

"Een deel is te wijten aan politici, maar ook een deel aan de media. In debatten hoor ik er ook geen vragen over", zegt lector Van Eekeren. "Dat politici niet geïnteresseerd zijn in sport, daar geloof ik niks van. Iedereen is op een manier geïnteresseerd; ze zijn zelf actief of hun kinderen."

Regeerakkoord

Dielessen merkt op zijn beurt in gesprekken met politici dat het thema sport wel in hun hoofd zit. "Ik ga ervan uit dat we na de verkiezingen de sport een belangrijke plek kunnen laten krijgen in het regeerakkoord", zegt de directeur, die aan zijn laatste maanden bij NOC*NSF bezig is.