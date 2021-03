Ver van Den Haag: 'Naar jongeren in de Randstad wordt beter geluisterd'

Mustafa Caliskan (42) is duidelijk: hij gaat dit jaar niet naar de stembus. "Ik heb niet het idee dat het ook maar iets zal veranderen." Het vertrouwen in de Haagse politiek is hij al een tijdlang kwijt. "Ik mag niet klagen, want ik heb gewoon een dak boven mijn hoofd. Maar de politiek heeft voor mij de afgelopen jaren niets goed gedaan."

Dat zit hem vooral in de stijgende kosten waar hij als burger, maar ook als eigenaar van cafetaria Dolfijn in de Spijkerbuurt mee te maken kreeg. "Toen ik net uit huis kwam had je een volle boodschappenkar voor 50 gulden, nu heb je voor 25 euro bijna niks. En parkeren en je zorgverzekering zijn ook veel duurder geworden." Vooral de btw-verhoging van 6 naar 9 procent in 2019 zit hem dwars. "Heeft Nederland dat geld nou echt nodig? We zijn een van de machtigste landen van Europa."

Een ander punt waar hij zich aan stoort is de wij/zij-stemming die hij in het land ervaart. "Ik ben Turks maar voel me ook Nederlander, maar heb steeds het gevoel dat ik dat moet bewijzen. Ik hoor weinig politici zeggen: jullie horen er ook bij, migranten." Het gebrek aan dat geluid maakt hem cynisch. "Vroeger had ik in aanloop naar de verkiezingen een speciaal gevoel. Dat heb ik dit jaar helemaal niet, ik vind het gewoon onbelangrijk. Als je het spelletje niet meespeelt, kun je ook niet verliezen."