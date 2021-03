Ver van Den Haag: 'Ook in Bernheze hebben we woningnood'

"De besluiten in Den Haag zijn erg Randstad-gericht." Marieke Meijer (37) kan het weten, want ze woonde er meer dan de helft van haar leven. In 2008 verhuisde ze van Zaandam naar Heesch.

Een voorbeeld van die Haagse Randstad-blik? De woningmarkt. "Het gaat vooral over grote steden, maar ook hier is gigantische woningnood." Ook als het gaat om openbaar vervoer mag de blik verruimd worden, zegt ze. "In Zaandam was ik in een kwartiertje op mijn werk in Amsterdam. Hier doe je er anderhalf uur over terwijl het maar 20 minuten rijden is." Toch ervaart ze geen grote afstand tot de politiek. "Ik hou mijzelf goed op de hoogte van wat er speelt."

Marieke werkte jarenlang in de zorg. Nu zorgt ze voor de kinderen en doet ze veel vrijwilligerswerk. "Ik heb hier meer binding met de gemeenschap dan in Zaandam." Ze maakt zich wel zorgen over het voorzieningenniveau voor ouderen. Zo vindt ze het belangrijk dat banken openblijven in de dorpen. Haar stem gaat dit jaar opnieuw naar D66. "Omdat ze groot genoeg zijn is de kans het grootst dat de linkse stem gehoord wordt."