EenVandaag-debat: CDA en PvdA verwijten elkaar asociale en onfatsoenlijke plannen

Het verkiezingsdebat van EenVandaag heeft stevige meningsverschillen laten zien tussen CDA en PvdA. In een 1-op-1-debat viel PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen haar collega Wopke Hoekstra aan op zijn voorstellen voor een kortere WW en een eigen bijdrage voor een bezoek aan de huisartsenpost. Hoekstra verweet Ploumen op zijn beurt "belastingverslaving", met haar plannen om de lasten voor bedrijven fors te verhogen.

Het CDA wil op termijn de duur van de WW terugbrengen van twee naar één jaar. Verder zouden volwassenen voor een bezoek aan de huisartsenpost een eigen bijdrage van 25 procent moeten gaan betalen. "Asociaal", vond Ploumen die voorstellen. "Zo ken ik het CDA niet. Wat kunnen die mensen er nu aan doen dat ze werkloos raken, of ziek worden?" Volgens Ploumen slaat het CDA met deze plannen 'rechtsaf'.

Hoekstra pareerde door te stellen dat de PvdA in het verleden juist veel asociale voorstellen heeft gesteund. "Er zitten honderdduizenden studenten met een lening op de bank dankzij de PvdA", zei hij. Ook de sluiting van de sociale werkplaatsen onder het kabinet-Rutte II, waar de PvdA deel van uitmaakte, was volgens Hoekstra een asociale maatregel.

Bedrijven en banen kapot

Het CDA was altijd tegen die sluiting en tegen het leenstelsel. Maar volgens Ploumen heeft die partij er de afgelopen kabinetsperiode niets aan gedaan om het terug te draaien. "Daar had u vier keer 365 dagen de tijd voor." Zelf is de PvdA inmiddels ook tegen het leenstelsel en voor het heropenen van de sociale werkplaatsen.

CDA-leider Hoekstra viel Ploumen verder aan op haar plannen om de belastingen voor bedrijven de komende tijd met 42 miljard euro te verhogen. "Een absurd bedrag", zei Hoekstra. "Daardoor gaan bedrijven en banen kapot." Niet alleen grote bedrijven, maar ook bakkers en horecaondernemers worden erdoor getroffen, denkt hij. "Onfatsoenlijk", was zijn conclusie.

Maar volgens Ploumen wordt het geld uiteindelijk sociaal ingezet, voor meer mensen in de zorg en in de klas. Ook wees ze erop dat het Centraal Planbureau heeft berekend dat de PvdA-plannen een groeiende economie en meer banen opleveren.

Amelisweerd

In het debat stelde GroenLinks-voorman Jesse Klaver aan D66-leider Sigrid Kaag voor om in een komend kabinet de opening van Lelystad Airport en het verbreden van de A27 bij Utrecht terug te draaien. Voor die verbreding moeten honderden oude bomen gekapt worden op landgoed Amelisweerd.

Kaag wilde zich niet vastleggen, maar zou ook het liefst zien dat Amelisweerd niet aangetast wordt. "Laten we eerst de kiezers ervan overtuigen op ons te stemmen. En dan moet u wel meedoen. Dat heeft u de vorige keer niet gedaan." Bij de vorige formatie haakte GroenLinks af, tot onvrede van D66.

Excuses

Het laatste 1-op-1-debat ging tussen VVD-lijstrekker Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders. Ze botsten als vanouds op onderwerpen als migratie en vluchtelingen. Wilders noemde Rutte een "undercover GroenLinks-activist", omdat uitgeprocedeerde asielzoekers onder zijn leiding toch een verblijfsvergunning krijgen of een bed-bad-en-brood-opvang. "De azc's zitten overvol en de massa-immigratie kost miljarden."

Volgens Rutte is het aantal Syrische vluchtelingen dat naar Nederland komt juist afgenomen met 90 procent, dankzij de deals die hij heeft gesloten met onder meer Turkije. "U schreeuwt, terwijl ik bestuur", zei hij. Uiteindelijk wil Rutte naar eigen zeggen dat er geen enkele vluchteling meer op eigen initiatief naar ons land komt.

Rutte daagde Wilders nogmaals uit om de belemmeringen weg te nemen voor regeringsdeelname. "U kan het vanavond oplossen. Maak excuses voor uw 'minder Marokkanen'-uitspraak en schrap die belachelijke passages uit uw verkiezingsprogramma over het sluiten van moskeeën en afpakken van korans." Wilders antwoordde kortaf: "In geen honderdduizend jaar."