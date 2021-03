Vlaams Belang trekt kandidaat terug om homofobe uitspraken

De scenarioschrijver heeft in verleden vaker omstreden uitspraken over lhbti'ers gedaan. Volgens Vlaams Belang werd hij toch voorgedragen vanwege zijn expertise.

Beroepsverbod

"Maar nu is zijn persoonlijke mening blijkbaar een struikelblok. Dat ruikt naar een beroepsverbod zoals in nazi-Duitsland of zoals bij de Stasi. Heb je een foute politieke mening, dan mag je je job niet uitoefenen. Ga je aan een loodgieter of een dokter vragen wat zijn politieke mening is voor hij zijn job mag uitoefenen?", aldus Van Grieken.

Gevraagd naar zijn eigen standpunt over dit onderwerp, antwoordde de partijleider: "Lhbti'ers zijn niet onnatuurlijk en het moet verschrikkelijk zijn om als man geboren te worden in een vrouwenlichaam of omgekeerd."

Maar Van Grieken zei ook: "Mannen die vrouw worden en dan in de sport meedouchen bij de vrouwen, dat lijkt me te ver. Ik verzet mij ook tegen die transgender-indoctrinatie. Ik vind het problematisch dat mannen die jurken dragen voorgesteld worden als de normaalste zaak ter wereld. Als ze dat willen, mogen ze die dragen, leven en laten leven. Maar respecteer ook mijn mening dat ik dat op zijn minst raar vind."

Moord in Beveren

Na de mogelijk homofobe moord op een man in Beveren in Oost-Vlaanderen van vorige week sprak Vlaams Belang zich nog hard uit tegen homohaat. "Pak dit aan, bij daden van geweld tegen lhbti'ers zijn jongens en mannen van islamitische origine oververtegenwoordigd", zei de partij in het parlement.

Elbers' uitspraken brachten de partij daarom in een lastige situatie, zegt Ivan De Vadder, politiek verslaggever van de VRT. "Dan komt daar plots een 73-jarige Vlaamse scenarist met zulke uitspraken."

De journalist verwacht dat de storm nu weer gaat liggen voor Vlaams Belang. "Van Grieken heeft kunnen zeggen dat hij de beslissing neemt om hetze te vermijden. Tegelijk houdt hij een pleidooi voor vrije meningsuiting en heeft hiervan gebruikgemaakt om conservatieve Vlaams Belang-standpunten in de verf te zetten."