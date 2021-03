Rechter haalt streep door 'Airbnb-verbod' Amsterdamse centrumbuurten

De gemeente Amsterdam is in de fout gegaan door in delen van het centrum vakantieverhuur via sites als Airbnb helemaal te verbieden. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald in een zaak die was aangespannen door onder meer Gastvrij Amsterdam, een belangenorganisatie van vakantieverhuurders en B&B-houders.

Om de overlast van toeristen tegen te gaan werd op 1 juli vorig jaar een verbod van kracht om in de buurten Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid woonruimte aan toeristen te verhuren. De leefbaarheid stond er sterk onder druk vanwege de grote aantallen toeristen die naar die delen van de stad komen.

De maatregel van de gemeente was gebaseerd op de Huisvestingswet, maar volgens de rechter biedt de wet die mogelijkheid helemaal niet. Daarom is het verbod nietig verklaard. De gemeente moet de kosten van het proces betalen.

Van 7000 naar 30.000

De gemeente heeft wel andere mogelijkheden om in te grijpen, stelt de rechter, zoals het stellen van voorwaarden aan het maximaal aantal dagen dat een accommodatie verhuurd mag worden. In de rest van Amsterdam mogen kamers of appartementen alleen met een vergunning worden verhuurd. Er geldt daarbij een maximum van dertig dagen per jaar, eerder was dat nog zestig dagen. Ook mag een ruimte aan maximaal vier mensen worden verhuurd.

De gemeente Amsterdam probeert al jaren de overlast van toeristen in de drukste delen van de stad terug te dringen. In 2014 stonden er ongeveer 7000 Amsterdamse advertenties op Airbnb. In 2018 was dat gestegen tot 30.000.