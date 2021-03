Petitie tegen Gewoon Bloot aangeboden aan Tweede Kamer

Tegenstanders van het nieuwe kindertelevisieprogramma Gewoon Bloot hebben een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Zij willen voorkomen dat het programma wordt uitgezonden. Kees van der Staaij van de SGP nam als enige Kamerlid de petitie in ontvangst.

De NTR gaat het kinderprogramma vanaf 21 maart uitzenden. In dat programma krijgen kinderen blote volwassenen te zien die vragen beantwoorden over hun lichaam. De initiatiefnemer van de petitie, vlogger Daniël van Deutekom, is bang dat het programma onbedoeld negatieve effecten heeft.

100.000 stemmen

Naar eigen zeggen heeft hij 100.000 stemmen opgehaald van mensen die het met hem eens zijn. "Ik hoop dat het een duidelijk signaal naar de NPO is, dat wij dit als belastingbetaler niet pikken."

Hij vindt dat het programma te ver gaat. "Wij geloven dat het niet hoort om naakte lichamen van vreemde volwassen mensen rond kinderen te normaliseren. Wij volwassenen kunnen misschien wel het onderscheid maken tussen naaktheid en seksualiteit, kinderen kunnen dat veel minder", aldus Van Deutekom.

Daarnaast denkt hij dat dit programma de deuren opent voor kwaadwillenden. "Dit zou voor hen een ingang kunnen zijn om met kinderen te praten over seksualiteit, naaktheid en misschien wel meer."

Preuts

Eerder riepen onder meer de SGP en leden van Denk op om het programma niet uit te zenden. Voorstanders van het programma zien die acties echter als een nieuwe vorm van preutsheid en zeggen dat het programma juist heel leerzaam is. Van Deutekom is het daar niet mee eens. "Het is geen preutsheid, maar bedoeld om onze kinderen te beschermen."

Van Deutekom benadrukt dat de ondertekenaars van de petitie uit alle lagen van de samenleving komen en niet allemaal religieus zijn. "Het is een beweging vanuit de samenleving met mensen vanuit allerlei verschillende ideologieën, godsdiensten, politieke voorkeuren. Het is ook niet alleen politiek gemotiveerd, maar een menselijke beweging."