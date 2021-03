Naakt in nieuw kinderprogramma: onnodig en stap te ver, of juist leerzaam?

Leeftijdsclassificatie

Eerder boog de Kijkwijzer zich al over het programma, dat bedoeld is voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Het leverde de classificering 'alle leeftijden' op. Dat betekent volgens de NTR dat er naakte mensen te zien zijn "zonder dat er seksuele handelingen of een seksuele context te zien of te horen is". Desondanks acht de SGP het programma niet geschikt voor kinderen jonger dan 12. De partij wil dan ook dat de regering contact zoekt met NICAM, de stichting achter de Kijkwijzer.

Ondanks de kritiek denkt Reitzema dat het programma een mogelijkheid biedt voor ouders om met hun kinderen in gesprek te gaan over het lichaam. "Op die leeftijd komen ze in de pubertijd, dan raken ze vaak onzeker over hun lichaam. Het is belangrijk voor hen om te beseffen dat niet iedereen een grote piemel heeft."

"We hadden de ophef wel verwacht", zegt de woordvoerder van de omroep. "Niet iedereen zal het programma geschikt vinden voor kinderen, dat is oké. Het is aan de ouders of ze vinden dat hun kinderen kunnen kijken."

De eerste aflevering van Gewoon Bloot wordt op 21 maart uitgezonden. De NTR is niet van plan om het programma terug te trekken of het te wijzigen.