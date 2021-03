Slob niet vervolgd voor uitspraken over homoseksualiteit

Minister Slob wordt niet vervolgd voor zijn uitspraken in de Tweede Kamer over homoseksualiteit in het onderwijs. Het Openbaar Ministerie zegt dat hij als minister parlementaire immuniteit geniet: dat betekent dat hij niet strafbaar is voor uitlatingen in de Kamer.

Bovendien is er volgens het OM geen sprake van een strafbaar feit en zou Slob ook niet worden vervolgd als hij de uitspraken buiten de Kamer had gedaan.

In november zei de minister in een Kamerdebat dat reformatorische scholen op basis van de grondwet het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van een 'homoseksuele leefwijze', zolang er sprake is van een veilig schooklimaat voor alle leerlingen.

Die uitspraak kwam hem op veel kritiek te staan en er werd ook elf keer aangifte tegen hem gedaan. Overigens kwam Slob een dag later van zijn uitspraken terug.

Slob sprak als minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs. Sinds januari is hij demissionair.