INretail verliest kort geding: winkels niet volledig open

De winkels moeten grotendeels dicht blijven. Winkelen op afspraak en click en collect blijft voorlopig de norm, heeft de rechter bepaald in een kort geding van winkeliersvereniging INretail tegen de staat.

De rechter wijst erop dat er volgens het OMT nog sprake is van een ernstig zorgelijke epidemiologische situatie. Daardoor is het voorduren van de maatregel proportioneel en evenredig.

Volgens INretail is de economische schade door de coronabeperkingen enorm en kunnen de winkels veilig worden geopend. Daar is de rechter het dus niet mee eens.

Teleurgesteld

De brancheorganisatie noemt het een "enorme teleurstelling voor alle winkels die al maanden van veiligheid topprioriteit hebben gemaakt en worstelen om te overleven."

"Wij blijven van mening dat de Staat alle belangen die spelen onvoldoende heeft af- en meegewogen toen zij besloot tot winkelsluiting over te gaan. Met de geboden alternatieven zijn voor te veel ondernemers geen realistische omzetten te halen." Het bestuur van INretail zegt zich te beraden op vervolgstappen.

Versoepelingen

Maandag werden op de persconferentie een aantal versoepelingen voor de winkeliers aangekondigd: in plaats van twee klanten per etage in álle winkels, zal er vanaf 15 maart op basis van winkeloppervlakte bekeken worden hoeveel klanten tegelijk op afspraak binnen mogen zijn.

Onder de 50 vierkante meter blijft twee klanten per etage de norm, daarboven wordt gekeken naar winkeloppervlak. Per 25 vierkante meter mag er dan één klant binnen zijn met een maximum van 50 klanten per winkel.

Maandag stond de branche namens zo'n 15.000 winkels tegenover de staat in een kort geding. Tegenover de brancheorganisatie stond de landsadvocaat die de Staat vertegenwoordigt. Het kabinet vond het nog te vroeg voor de volledige openstelling van winkels.