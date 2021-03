Palestijnse ziekenhuizen overvol door corona-uitbraak: 'Alle bedden zijn bezet'

In tegenstelling tot Israël zijn de Palestijnen in de bezette gebieden nog nauwelijks gevaccineerd. Daardoor, en door de opmars van besmettelijke varianten, verdrievoudigde het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken. Ruim 20 procent van alle tests heeft een positieve uitslag.

Om de uitbraak te beteugelen besloot de Palestijnse regering tot "strikte, directe en ongekende maatregelen", aldus premier Shtayyeh. Zo is verkeer tussen de verschillende steden aan banden gelegd, en geldt in de weekends een volledige lockdown.

Te weinig vaccins

Ook riep de Palestijnse premier de internationale gemeenschap op om met vaccins over de brug te komen. Vorige maand verwachtte de Palestijnse Autoriteit (PA) een levering van Covax, een internationaal initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar die doses zijn nog steeds niet gearriveerd.

Wel kwamen vandaag 40.000 vaccins uit de Verenigde Arabische Emiraten aan in de Gazastrook. In totaal ontvingen de Palestijnen ruim 70.000 vaccins, ook door schenkingen van Rusland en Israël. De verdeling daarvan leidde tot ophef, omdat niet alleen zorgpersoneel, maar ook politici en mensen om hen heen werden gevaccineerd. Ook kreeg het Palestijnse voetbalteam een prik.

Maar het grootste deel van de Palestijnen, onder wie ook ouderen en risicogroepen, moet nog wachten op een vaccin. Mede daardoor groeide de afgelopen maanden de druk op Israël om de gehele Palestijnse bevolking te vaccineren. Zowel internationale organisaties als Israëlische gezondheidswetenschappers roepen de regering daartoe op.

Maar volgens de Israëlische regering is het vaccinatieprogramma de verantwoordelijkheid van de Palestijnen zelf. Wel begon Israël deze week met een campagne om Palestijnse grenswerkers te vaccineren. Arbeiders die in Israël of in de Israëlische nederzettingen in bezet gebied werken, maken volgens de autoriteiten aanspraak op het vaccin. Dat zijn er ruim 100.000.

Arts Khader hoopt dat er op de Westelijke Jordaanoever snel meer vaccins zullen arriveren: "Vooral voor de ouderen. Wat we ook maar kunnen krijgen aan vaccins, zou het aantal patiënten verkleinen."

Sinds het begin van de pandemie kwamen op de Westelijke Jordaanoever meer dan 1500 mensen door corona om het leven. In het gebied wonen zo'n drie miljoen Palestijnen. In de Gazastrook, met twee miljoen inwoners, stierven ten minste 500 Palestijnen aan het virus.