In Israël komt het normale leven stap voor stap weer dichterbij

Op een terras in Jaffa, bij Tel Aviv, zitten de vriendinnen Mor Misk en Omer Chorev aan de koffie. Ze hebben net voor het eerst in maanden weer aan een tafeltje bij een restaurant geluncht. "Dat was heerlijk, een hapje eten en wat drinken op een terras", zegt Chorev. "Ik had niet gedacht dat ik dat zo gemist zou hebben."

De terrassen zitten vol in de oude havenstad, net als op andere plekken in Tel Aviv en de rest van het land. Vanaf deze week mogen restaurants en cafés weer gasten ontvangen, en ook onder meer sportstadions en evenementenhallen openen hun deuren. Winkels, musea en de meeste scholen gingen twee weken geleden al open.

Voor de horeca komen de versoepelingen geen dag te vroeg. "Het voelt als een feestje, zo druk is het vandaag", zegt Shira Petel, de eigenaar van Shaffa Bar in Jaffa. "We moeten mensen zelfs laten wachten op een tafeltje, en dat op een doordeweekse dag. Ik hoop dat dit het begin is van een periode van herstel. We hebben een zwaar jaar achter de rug."

Groene pas

De versoepelingen in Israël volgen op een snelle vaccinatiecampagne, waarin meer dan de helft van de bevolking werd gevaccineerd. Van de 50-plussers is zelfs al zo'n 90 procent ingeënt. Mede daardoor liepen de aantallen nieuwe besmettingen en ernstig zieke patiënten de afgelopen maanden fors terug.

Maar nog niet alles is zoals het was. Afstand houden blijft verplicht, en dus staan de tafels verder uit elkaar dan voorheen. En hoewel op het terras iedereen welkom is, mag je het restaurant officieel alleen in met een groene pas, een soort vaccinatiebewijs. Maar in de praktijk wordt dat niet overal gecontroleerd. "Ik zie dat niet als mijn taak", zegt eigenaar Petel daarover.