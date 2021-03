Brussel wil camera's op schepen om vissers in de gaten te houden

Het Europees Parlement wil dat er camera's op vissersschepen komen om te controleren of vissers zich wel aan de bijvangstregels houden. Het voorstel werd met acht stemmen verschil aangenomen. De Nederlandse vissers zijn er niet blij mee.

Met de camera's moet in de gaten worden gehouden of ondermaatse vis en andere bijvangst wel worden meegenomen naar de haven, zoals verplicht is. Deze 'aanlandplicht' werd in 2019 voor heel de visserij ingevoerd. Voor vissers betekent het dat hun boot sneller vol is en ze eerder aan hun quotum zitten, deels met kleine vis die niet of voor een veel lagere prijs te verkopen is.

Criminaliseren van vissers

De EU-lidstaten moeten zich nog over het voorstel van het Europees Parlement buigen. De Nederlandse vissers hopen dat het plan nog wordt afgezwakt. "Iedereen denkt: als we een camera ophangen zoals in winkelcentra en uitgaansgebieden dan kunnen we alles in de gaten houden, maar hiermee worden vissers gecriminaliseerd", zegt Pim Visser, directeur van de kottervisservereniging VisNed. "Wij zijn absoluut tegen camera's die vissers in de gaten houden."

De Partij voor de Dieren vindt de camera's juist een goede oplossing. "We weten dat er op dit moment weinig handhaving is", zegt Europarlementariër Anja Hazekamp over de aanlandplicht. "Vissers willen geen vissen aan land brengen die te klein zijn, want dat gaat van hun quotum af. Dan is het veel interessanter om ze overboord te gooien."

Niet uitvoerbaar

Met traditionele middelen kan de regel niet goed worden gecontroleerd, zegt Sean Parramore van de EU Fisheries Control Coalition, een samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties. "Alle vissen die worden gevangen moeten we kunnen tellen. Alleen dan kunnen we goed bijhouden hoeveel vis er overblijft. Met camera's aan boord wordt dat veel makkelijker."

Hij maakt zich geen zorgen over de privacy. "Met moderne technologie kun je gezichten onherkenbaar maken. We hebben proefprojecten gedraaid waaruit blijkt dat de bemanning het eerst ongemakkelijk vindt, maar er daarna ook heel snel aan went."

Afgezien van het idee, vindt directeur Visser van VisNed ook de uitvoerbaarheid een groot probleem. "Iedereen denkt nu: cameratoezicht is het toverwoord, dan wordt het werkbaar met de aanlandplicht. Maar wat gebeurt er met de beelden? Wat neem je op, waar sla je dat op, hoe ga je dat beoordelen en wie gaat dat doen?"

Dat is een taak voor de handhavingsdiensten, vindt Europarlementariër Hazekamp. "Dat die overwerkt zijn, is geen reden om cameratoezicht niet in te voeren. Dan moeten er maar meer mensen aangenomen worden."

Big Brother

De Europese SGP-fractie spreekt van "Big Brother-achtige toestanden". "We plaatsen toch ook geen camera's in auto's op jacht naar overtredingen?" zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. "Controle is prima, maar heksenjacht niet." Ook ChristenUnie en CDA zijn geen voorstander.

Alle regelgeving uit Brussel maakt vissers moedeloos, zegt Pim Visser van VisNed. "Je hebt de aanlandplicht, de brexit, het pulsvisverbod, het actieplan voor biodiversiteit. Vissers vragen zich af: wanneer stopt het nou een keer? Maar ze zeggen ook: het is wel de wet, je moet je eraan houden."