Besmettingen Bonaire lopen flink op: 'Inwoners houden zich minder aan regels'

Uitgaan is voorlopig even niet mogelijk op het eiland. Gezien de explosieve toename, schaalde Rijna vorige week het risiconiveau op van 3 naar 5. "We moesten echt pas op de plaats maken, mede vanwege de druk op de zorg."

Horeca mag alleen open voor afhalen en niet-noodzakelijke winkels moeten dicht. In essentiële winkels, zoals apotheken en supermarkten, mag een beperkt aantal mensen naar binnen. De effecten van de aanscherping moeten in de loop van volgende week te zien zijn.

Sociale media

Ondanks het negatieve reisadvies van Nederland, reizen er toch nog toeristen af naar het Caribische eiland. "Het gaat dan om enkele honderden", zegt Rijna. Die toeristen mengen zich volgens de gezaghebber nauwelijks onder de lokale bevolking. "Amerikaanse toeristen komen vooral om te duiken, Nederlanders om te windsurfen."

Toch gaan er op sociale media regelmatig beelden rond van toeristen die in groepjes bij elkaar zitten. Volgens Rijna wordt daarop gehandhaafd en gaat het om incidenten. "Net zoals in Nederland of op Curaçao kun je niet overal tegelijk zijn. Het zijn meestal momentopnames die worden uitvergroot op sociale media."