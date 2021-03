Limburgse 'geldezels' opgepakt in WhatsApp-fraudezaak

Wat is Vriend-in-noodfraude?

Vriend-in-noodfraude is een van de vele manieren die gebruikt worden om slachtoffers op te lichten via WhatsApp. Mensen worden benaderd door iemand die zich voordoet als familie of bekende. Deze persoon zegt dat hij een nieuw telefoonnummer heeft en vraagt vervolgens om financiële hulp, die snel overgemaakt moet worden. De politie raadt slachtoffers aan om altijd aangifte te doen van deze vorm van fraude.