Onbeveiligde overwegen veel gevaarlijker dan gedacht, per direct maatregelen

Een groot deel van de onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland is veel gevaarlijker dan gedacht. Bij een aantal overwegen is het risico zelfs zo groot dat er per direct maatregelen worden genomen. Die zijn het gevolg van een groot onderzoek van ProRail en de Nederlandse Spoorwegen naar onbewaakte spoorwegovergangen in heel Nederland.

Een van de belangrijkste conclusies daarin is dat er geregeld zwaar beladen verkeer van de onbewaakte overgangen gebruikmaakt, zwaarder dan waar treinen op hoge snelheid op zijn berekend. "Dat is een extra groot risico voor de overweggebruiker, maar ook voor de treinreiziger", zegt ProRail-directeur Ans Rietstra. "Daarnaast blijkt dat dit zware verkeer er vaak langer over doet om de overweg te passeren dan we tot nu toe dachten."

President-directeur Marjan Rintel van de NS is ontsteld over de conclusies. "We moeten ervan kunnen uitgaan dat treinmedewerkers en -reizigers elke dag veilig thuis kunnen komen." Daarom nemen de spoorbedrijven per direct maatregelen.

Zo gaan treinen vanaf nu langzamer rijden bij de gevaarlijkste onbewaakte spoorwegovergangen, 90 kilometer per uur in plaats van 120 of 140. Mogelijk gaan reizigers daar ook iets van merken in de dienstregeling. Ook krijgen honderden NS-treinen andere kleuren aan de voorkant, zodat ze meer opvallen.

Hooghalen

Het onderzoek volgde op een ongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang in Hooghalen, in Drenthe. Daar kwam vorig jaar mei een NS-trein in botsing met een tractor met een zware aanhanger vol zand. De 58-jarige machinist van de trein kwam bij het ongeluk om het leven. Het ongeluk maakte veel emoties los in de spoorsector.