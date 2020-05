Treinen rijden langzaam als eerbetoon aan omgekomen machinist

Treinen van de NS rijden de komende tijd langzaam langs de onbewaakte spoorwegovergang bij Hooghalen in Drenthe. Vrijdag botste daar een trein op een aanhanger van een trekker. Bij dat ongeluk kwam de machinist om het leven.

"We doen dit als uiting van respect naar onze overleden collega", zegt een woordvoerder van NS tegen RTV Noord. "De gebeurtenis heeft een enorme impact op iedereen. Daarom uiten we op deze manier ons medeleven, het respect en de rouw die we voelen."

Ook deze trein reed langzaam langs de spoorwegovergang: