Meer huishoudens naar de voedselbank door coronacrisis

Het aantal mensen dat bij een voedselbank aanklopt, is tijdens de coronacrisis flink gestegen. De vrijwilligersorganisatie hielp in 2020 7,2 procent meer mensen dan het jaar daarvoor.

In totaal hebben de 172 voedselbanken in Nederland vorig jaar 160.500 mensen bijgestaan. In 2019 waren dat er nog 151.000. De grootste stijging was in Amsterdam en Rotterdam.

De voedselbank verwacht dat het aantal klanten de komende jaren verder zal oplopen. De organisatie houdt rekening met een toename van 50 procent, schrijft Trouw.

Subsidie

Om meer mensen te kunnen helpen, ontvingen voedselbanken vorig jaar vier miljoen euro aan overheidssteun. Daarbovenop werd door het kabinet acht miljoen euro toegezegd uit het Europees Sociaal Fonds.

Met dat geld kon tot nu toe niets worden gedaan omdat voedselbanken werken op basis van donaties van winkels en horeca.

Om in de toekomst het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende vraag willen te voedselbanken een onafhankelijke stichting opzetten. In geval van nood kan deze stichting dan voedsel inkopen om de allerarmsten te helpen.