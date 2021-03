'Politie deelde onterecht gegevens over verdachten met Belastingdienst'

De politie Oost-Nederland heeft de gegevens van duizenden verdachten onterecht gedeeld met de Belastingdienst, schrijft NRC.

Bijna zeven jaar lang deelde de eenheid gegevens over ontruimde wietplantages. Daarmee kon de Belastingdienst een naheffing opstellen voor de teler. Maar in de zogeheten hennepberichten stonden ook persoonlijke gegevens over de verdachte en gegevens over recidive.

'Onrechtmatig'

Een privacydeskundige van de politie trekt in een interne brief aan de bel. De deskundige schrijft dat het delen van deze informatie "als onrechtmatig moet worden beschouwd". De hennepberichten aan de Belastingdienst zijn gestopt volgens de politie-eenheid.

Het delen van gegevens tussen instanties vloeit voort uit een convenant uit 2014, bedoeld om verdachten van illegale wietteelt zoveel mogelijk dwars te zitten. Het werd ondertekend door de politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten, UWV, netbeheerders en woningcorporaties, maar niet door de Belastingdienst.