Brandweer: grote brand Den Bosch vermoedelijk pas morgenavond geblust

De brandweer verwacht dat het nog tot morgenavond zal duren voordat de grote brand bij een schrootverwerker in Den Bosch is geblust. Een stapel ijzer-, rubber- en metaalafval met een oppervlakte van zo'n honderd bij honderd meter staat sinds vanochtend vroeg in brand. Volgens een woordvoerder is het een "complexe brand" waarbij het schroot eerst uit elkaar moet worden gehaald, voordat er geblust kan worden.

Ook de ligging van de schrootverwerker maakt het een ingewikkelde brand om te blussen. "Het terrein is voor een gedeelte omringd door water", zegt de woordvoerder. "En dus is de locatie voor onze brandweervoertuigen moeilijk te bereiken." Defensie hielp al met twee blushelikopters. Ook zijn blusboten ingezet.

Veel overlast

Het vuur gaat gepaard met veel rook. Het nabijgelegen cellencomplex van het politiebureau en acht locaties van het Koning Willem I College werden uit voorzorg ontruimd. Zo'n 3000 scholieren van dat ROC zijn naar huis gestuurd. Ook de coronatestlocatie van de GGD in een deel van de Brabanthallen is dicht vanwege de rookoverlast. De deuren van de testlocatie stonden open om auto's binnen te laten, en daardoor kwam rook de hal in.

In de omgeving is veel stank- en rookoverlast door brandend rubber. De brandweer adviseert mensen uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Volgens het waterschap Aa en Maas hebben monsters uitgewezen dat de invloed van het bluswater op de kwaliteit van het water rond de brand meevalt. Uit voorzorg werden vandaag de rioolgemalen dichtgedraaid, maar die zijn weer opengezet.