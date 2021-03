Gea en Sebastiaan maken 'alternatieve persconferentie' voor verstandelijk beperkten

Handen stukwassen, je laten vaccineren en vooral afstand houden. Vandaag kijkt Nederland al precies een jaar naar de persconferenties van demissionaire premier Rutte en demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. Maar voor mensen met een verstandelijke beperking zijn die vaak lastig te volgen.

"Als Rutte bijvoorbeeld zegt: 'was je handen stuk', dan gaan mensen dat ook echt doen. Want niet iedereen snapt beeldspraak even goed", zegt Iman de Vries. Hij is manager van het programma Hallo Thuis. "En begin dit jaar werd gezegd: 'We beginnen over een week met vaccineren.' Wij krijgen dan kijkers die zich afvragen waar ze volgende week moeten zijn. Die vinden het woord 'vanaf' moeilijk."

Zorgstichting Philadelphia maakt Hallo Thuis, dat live te volgen is op YouTube en Twitch. Presentatoren Gea Zandink en Sebastiaan Verweij, die zelf een verstandelijke beperking hebben, behandelen alle vragen om de maatregelen voor iedereen zo begrijpelijk mogelijk te maken.

Meteen na de persconferentie van gisteravond begint de livestream. "Wat vond je ervan, Gea?", vraagt Sebastiaan. "Het blijft een beetje hetzelfde, hè?", antwoordt Gea. "Ik weet wel dat er iets meer mensen in de winkels mogen".

Zandink en Verweij lopen zo door alle onderwerpen heen en stellen hardop vragen aan elkaar: van het maximum aantal mensen in winkels tot de vraag of je je wel of niet moet laten vaccineren. "Als zij het kunnen overbrengen naar elkaar, dan kunnen de cliënten het ook wel snappen", zegt De Vries. "Ze zijn zo een soort filter."

Bekijk de livestream van Gea en Sebastiaan: