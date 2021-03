'Verdachten dood 42-jarige Belg vielen vaker homo's aan'

De drie minderjarige verdachten van de moord op een homoseksuele man in Beveren, bij Antwerpen, hebben nog minstens twee slachtoffers gemaakt. Dat melden verschillende Belgische media. De jongeren lokten homoseksuele mannen via datingapp Grindr, waarna de slachtoffers werden aangevallen en overvallen.

Afgelopen weekend werd de 42-jarige David uit Sinaai dood aangetroffen in een parkje in Beveren. Hij was daarnaartoe gelokt voor een date en vervolgens dodelijk toegetakeld. Een 17-jarige jongen uit Antwerpen is gisteren opgepakt, twee jongens (16 en 17 jaar) uit Beveren zijn aangehouden nadat ze zich hadden gemeld op het politiebureau.

De drie zijn volgens Het Laatste Nieuws al langer in beeld bij de autoriteiten, onder meer vanwege vandalisme en het plegen van overvallen. Minstens twee keer eerder werden in Beveren homoseksuele mannen via een Grindr-date in de val gelokt, schrijven de Belgische media. Volgens de VRT onderzoekt de politie een link tussen de verschillende incidenten.

De 16-jarige verdachte kreeg onlangs nog een werkstraf opgelegd, een ander zat recentelijk in een gesloten instelling, schrijft Het Laatste Nieuws.

Bloemen en vlaggen

Politie en justitie in België willen in het belang van het onderzoek niet ingaan op het motief van de zaak, maar volgens verschillende Belgische media is de man slachtoffer geworden van homohaat. De zaak heeft veel losgemaakt bij Belgische politici en lhbti-organisaties. Op de plaats van het misdrijf liggen bloemen en zijn regenboogvlaggen opgehangen.

De Belgische premier De Croo liet weten "zwaar geschokt" te zijn: "We zullen dit geweld nooit aanvaarden." Het werk is nu aan justitie om de waarheid boven tafel te krijgen, zei hij gisteren.

Dagelijkse realiteit

De dood van David veroorzaakt veel angst en verdriet bij jongeren, zegt een woordvoerder van de organisatie Wel Jong Niet Hetero op de Belgische Radio 1. "We weten het motief voor de moord nog niet, maar het is wel dagelijkse realiteit. Het is niet nieuw. De microagressies die we elke dag ervaren, zorgen ervoor dat situaties als deze extra kwetsbaarheid oproepen."

Lhbti-organisatie Çavaria heeft zich als 'burgerlijke partij' gemeld bij het onderzoek naar de dood van David. Dat is in het Belgische strafrecht een manier voor belangenorganisaties om partij in het strafproces te worden. "Daarmee controleren we dat het onderzoek correct verloopt en geven we het signaal dat dit onaanvaardbaar is", zegt de belangenbehartiger bij de VRT.

De belangenorganisaties willen dat er strenger wordt opgetreden tegen geweld tegen lhbti'ers. Ook wordt er gewaarschuwd voor het gevaar van datingapps.