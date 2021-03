In alle EU-landen verdienen vrouwen minder per uur dan mannen

In alle lidstaten van de Europese Unie verdienen vrouwen per uur nog altijd minder dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat over het jaar 2019. De gender pay gap bedroeg in dat jaar gemiddeld 14,1 procent en in Nederland was de kloof iets groter, namelijk 14,6 procent.

Het uurtarief van mannen en vrouwen verschilt het meest in Estland, met 21,7 procent. De meeste gelijkheid is er in Luxemburg met 'slechts' een verschil van 1,3 procent.

Hoe ouder, hoe groter het verschil

In Nederland werken vrouwen vaker parttime dan in andere Europese landen. Toch is dat geen verklaring voor de loonkloof, omdat het onderzoek uitgaat van het uurloon.

Voor jonge mannen en vrouwen die net de arbeidsmarkt betreden is de gender pay gap volgens het onderzoek het kleinst. Naarmate werkenden ouder worden, nemen de verschillen toe. Zo verdient een Europese vrouw van begin twintig gemiddeld 2,3 procent minder dan een mannelijke leeftijdsgenoot. Dat verschil loopt op tot 20,4 procent per uur bij een leeftijd tussen 55 en 64 jaar.